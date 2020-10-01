Пандемический кризис сильнее всего сказался на сфере услуг

Представитель движения гражданских инициатив, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, рассуждая о выходе российской экономики из пандемического кризиса, отметил, что в стране сложилась тяжелая ситуация.

«Коронавирусные ограничения показали, что целый ряд сфер, относящихся к сфере услуг, — туристический бизнес, гостиничный, пострадали очень существенно. Промышленность практически не пострадала и это, безусловно, внушает оптимизм. Промышленность, транспорт, связь, строительство продемонстрируют в итоге устойчивый рост», — сказал он.

Глава муниципального округа «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», добавил, что коронавирусный кризис сильнее всего сказался на сфере услуг.

«Малый бизнес, ИП, если говорить о ситуации на крупных предприятиях, то там все достаточно стабильно. Продукция востребована. Они обеспечены не на один год. Если мы говорим о малом бизнесе, то просто приостановился. Сфера услуг в большинстве обанкротилась. Нужна помощь государства, снятие социальной напряженности. Лучше, если у них будет работа. Есть задача государства создавать условия, чтобы они работали. По факту, очень тяжелая ситуация. Они практически выживают», — объяснил Войтановский.

Соловейчик считает, что малому бизнесу необходимо работать без ограничений.

«Я бы дал возможность людям спокойно работать без ограничений. Чтобы у нас не повторилось проблемы весенне-летнего периода, нужна реформа в Роспотребнадзоре. Чтобы избиратели могли влиять и добиваться справедливости», — добавил он.

Войтановский согласился, что ограничения мешают, но при этом рамки все равно необходимы.

«Нужно не мешать бизнесу, но при этом должны быть рамки, которые не дадут резким изменениям прийти», — считает он.

Во время визита на прошлой неделе ????????, @hans_kluge провел встречу с представителями Евразийской экономической комиссии, в ходе которой обсуждалась необходимость дальнейшего сотрудничества между организациями в борьбе с #COVID19 ???? https://t.co/cS9KNd7cJX pic.twitter.com/L2uadIW2Ay — ВОЗ Европа (@WHO_Europe_RU) September 30, 2020

В среду, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин поручил полностью запретить экспорт необработанной древесины с 2022 года. Владимир Соловейчик ответил, что полностью поддерживает решение российского лидера.

«Я — оппозиционер, но это я поддерживаю всеми руками. После принятия лесного кодекса РФ, потому что происходила – катастрофа. Если считать, что это агломерация, тогда возвратится русский лес, сократится количество незаконных вырубок, повыситься лесное образование. Нас ждет сплошной позитив, если все осуществиться», — разъяснил позицию он.

Глава муниципального округа «Лиговка-Ямская» высказался аналогично.

«Совершенно правильное направление. Надо делать все по максимуму. Зачем глупо вывозить доску и потом обратно покупать мебель. Нужно продумать систему контроля», — добавил Войтановский.