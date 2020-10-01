Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе, сообщает издание РИА Новости.

Лавров и Чавушоглу подчеркнули необходимость прекращения огня в Нагорном Карабахе. Руководители МИД России и Турции также обговорили происходящее в Ливии.

Россия США и Франция призвали Армению и Азербайджан к диалогу по урегулированию ситуации на линии соприкосновения. Анкара заявила о готовности оказать Баку военную поддержку.