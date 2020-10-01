16:51 1 Октября 2020Политика
МИД РФ высказал беспокойство из-за данных о переброске боевиков в Карабах
Сообщения СМИ о массовой вербовке боевиков в Сирии и их переброске в Нагорный Карабах вызывают настороженность, заявили в МИД РФ.
Турция отправила в Азербайджан сирийских наемников самолетом ПНС Ливии, сообщало ранее Федеральное агентство новостей. Анкара поддерживает Баку в карабахском конфликте, отправляя рейсы с наемниками.
Власти России, США и Франции призвали руководство Армении и Азербайджана к прекращению огня и возобновлению переговоров.