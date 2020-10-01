Уход транзита Белоруссии в порты РФ вынудил Литву задуматься о последствиях

Литовские предприниматели уже терпят убытки из-за обострения отношений между Вильнюсом и Минском. Впрочем, самой Белоруссии невыгодно перенаправлять грузопотоки в российские порты. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, слова которого приводит издание Respublika.

«По экономическим параметрам, ни по насыпным грузам, ни по нефтепродуктам Белоруссии не стоит переориентироваться на российские порты. Это будет еще один экономический кризис», — предостерегает Белоруссию глава литовского правительства.

При этом он отмечает, что сотрудничающие с Белоруссией литовские предприниматели уже почувствовали ухудшение отношений между странами. Во всяком случае, отдельные сектора бизнеса столкнулись с угрозами и давлением белорусских контролирующих органов.

«Мы видим, что действует "традиционная" для Белоруссии схема, когда в компанию приходит белорусский аналог нашей Службы расследования финансовых преступлений и выясняет, смотрит, может, какие-то налоги не заплатили. Мы все понимаем, кто и с какой целью послал», — сообщил премьер-министр.

Литовским бизнесменам, которые испытывают в Белоруссии трудности, добавил Сквернялис, необходимо обращаться за помощью к властям страны.

Напомним: ранее Литва не признала законность прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов. Вместе с Латвией и Эстонией она ввела санкции против высокопоставленных белорусских чиновников, в том числе против Александра Лукашенко.

В ответ президент Белоруссии пригрозил зеркальными мерами и перенаправлением белорусского транзита из литовских портов в российские. По словам Лукашенко, идущие в Европу белорусские товары составляют порядка 30% всего грузопотока, проходящего через морской порт Клайпеды. Потеря этой нагрузки серьезно ударит по литовцам, уверен он.

Переговоры между Москвой и Минском по условиям перенаправления нефтепродуктов в порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги уже ведутся. При этом белорусская сторона предлагает России совместно построить новый грузовой морской порт в Ленинградской области.

Как заявил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, враждебные действия Литвы по отношению к Белоруссии, наносят вред в первую очередь рядовым литовцам и литовским бизнесменам:

«И кто от этого выиграет? Может быть, лично [глава МИД Литвы – прим. ред.] Линас Линкявичюс, которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами? — задает вопрос представитель МИД Белоруссии. — На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной».

За прошлый год, напомнил также Глаз, в Литве побывало около 600 тысяч белорусов, оставивших там почти миллиард евро. Также Белоруссия до сих пор более чем на треть обеспечивала АО «Литовские железные дороги» грузами, а значит работой, заключил дипломат.