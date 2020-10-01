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16:34   1 Октября 2020
Политика

МИД РФ предупредил о возможных последствиях ведения огня в Карабахе

МИД РФ предупредил о возможных последствиях ведения огня в Карабахе

Безответственные действия третьих сторон по ситуации в Нагорном Карабахе могут привести к дестабилизации на всей территории Закавказья. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге.

Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что любые воинственные заявления по Нагорному Карабаху со стороны третьих стран контрпродуктивны. По ее словам, подобные меры могут иметь самые непредсказуемые последствия.

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Автор: Ирина Большунова
#захарова #мид #нагорный карабах

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