Захарова анонсировала председательство РФ в Совбезе ООН

Российская Федерация в октябре будет возглавлять Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Такое объявление на брифинге сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ключевой задачей Москвы в рамках этой деятельности будет проведение дебатов на уровне профильных ведомств стран-участниц, которые затронут обстановку в Персидском заливе. Кроме того, России предстоит организовать ежегодную дискуссию, посвященную роли женщин в достижении мира и безопасности. Последнее мероприятие пройдет в открытом формате.

Представитель МИД РФ добавила, что Россия на правах постоянного члена Совбеза ООН продолжит добиваться справедливого мироустройства, в основу которого лягут устав организации и международные правовые нормы.