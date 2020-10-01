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16:17   1 Октября 2020
Общество

Минобразования Подмосковья обозначило сроки осенних каникул в регионе

Минобразования Подмосковья обозначило сроки осенних каникул в регионе

Часть подмосковных школьников уйдет на каникулы уже 5 октября, другие же начнут отдых между учебными четвертями только в ноябре. Причины разных сроков начала каникул у подмосковных детей объяснила глава минобразования региона Ирина Каклюгина.

Российские школы обучают детей по модульному и четвертному образовательным графикам, объяснила Каклюгина в беседе с корреспондентом телеканала "360". Придерживающиеся модульного графика школы отправят детей на каникулы в октябре, ученики остальных школ будут учиться до ноября, уточнила она.

Принимая во внимание пандемию коронавируса, некоторым школам с четвертным графиком разрешат уйти на каникулы в октябре, сообщила Каклюгина. По ее словам, принимая это решение, руководству образовательных учреждений следует опираться на эпидемиологическую обстановку в каждой конкретной школе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минобразования #каникулы #каклюгина

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