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16:09   1 Октября 2020
Армия

Турецкие ВВС направили в Ливию три военно-транспортных самолета

Турецкие ВВС направили в Ливию три военно-транспортных самолета

Турция направила в Ливию три военно-транспортных самолета. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на пользователя Twitter.

По данным агентства, два транспортных самолета турецких ВВС направились в Мисурату из Стамбула. Третий грузовой лайнер 222-й эскадрильи С130Е взлетел с авиабазы в городе Конья.

Турецкое правительство продолжает оказывать поддержку главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу, отмечает СМИ.

Напомним, Анкара не оставляет попыток вмешаться во внутриливийский кризис, усиливая свое присутствие в западной части североафриканской страны, которая находится под контролем боевиков ПНС.

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Автор: Илья Романович
#турция #ливия #ввс турции #пнс

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