Турецкие ВВС направили в Ливию три военно-транспортных самолета

Турция направила в Ливию три военно-транспортных самолета. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на пользователя Twitter.

По данным агентства, два транспортных самолета турецких ВВС направились в Мисурату из Стамбула. Третий грузовой лайнер 222-й эскадрильи С130Е взлетел с авиабазы в городе Конья.

Turkey not distracted from Libyan campaign: Turkish Air Force’s transport planes, 221st squadron’s two A400 15-0051 & 16-0055 military transports out of Istanbul Atatürk flew to Misrata & while a 222 squadron C130E 71-01468 flew from Konya AFB to Tur AFB Al Watiya in Tripolitania pic.twitter.com/NeZFAYmpU0 — Yörük Işık (@YorukIsik) October 1, 2020

Турецкое правительство продолжает оказывать поддержку главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу, отмечает СМИ.

Напомним, Анкара не оставляет попыток вмешаться во внутриливийский кризис, усиливая свое присутствие в западной части североафриканской страны, которая находится под контролем боевиков ПНС.