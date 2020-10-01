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16:02   1 Октября 2020
Политика

Макрон договорился с Путиным об обмене информацией по ситуации в Карабахе

Макрон договорился с Путиным об обмене информацией по ситуации в Карабахе

РФ, США и Франция будут обмениваться информацией по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом об обмене информацией по ситуации в Карабахе. У Франции есть факты, что сирийские боевики из Турции участвуют в боевых действиях в Карабахе, уточнил Макрон.

Ранее лидеры РФ, Франции и США призвали к прекращению боевых действий в Карабахе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #франция #макрон

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