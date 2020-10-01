Макрон договорился с Путиным об обмене информацией по ситуации в Карабахе

РФ, США и Франция будут обмениваться информацией по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом об обмене информацией по ситуации в Карабахе. У Франции есть факты, что сирийские боевики из Турции участвуют в боевых действиях в Карабахе, уточнил Макрон.

Ранее лидеры РФ, Франции и США призвали к прекращению боевых действий в Карабахе.