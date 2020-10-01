Лавров указал на угрозу отношениям России и Германии

Отношения России и Германии находятся под угрозой из-за натоцентричности и европейских геополитических игр, передает ТАСС мнение главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Отношения Москвы и стран Европейского союза переживают кризис из-за близорукости политики НАТО, а также противоречивых действий ЕС на геополитическом поле, считает Лавров. Он подчеркнул, что из-за этого страдает потенциал российско-германского сотрудничества, которое не может быть реализовано в подобных условиях в полной мере.

"Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес", — отметил министр.

Напряженность в отношениях России и Германии можно преодолеть, что лежит в поле интересов населения обоих государств, констатировал Лавров.