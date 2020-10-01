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15:58   1 Октября 2020
Политика

Соловьев разозлился на коллег из-за ошибки с флагами Армении и Азербайджана

Соловьев разозлился на коллег из-за ошибки с флагами Армении и Азербайджана

Телеведущий Владимир Соловьев резко отчитал редакторов в эфире шоу "Соловьев LIVE" из-за путаницы с флагами Армении и Азербайджана.

Журналист демонстрировал видео, на котором события происходят рядом с военным комиссариатом, и редакторы указали, что кадры сняты у военкомата в Армении.

Соловьев комментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, как вдруг заметил флаг Азербайджана. Телеведущий разозлился, поскольку редакторы перепутали флаги и указали, что действие происходит в Армении. В эфире он жестко раскритиковал коллег, отметив, что в такой ситуации каждое слово важно, и нельзя допускать ошибки.

Минобороны Армении рассказало о стабильной напряженности в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#азербайджан #армения #соловьев

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