Соловьев разозлился на коллег из-за ошибки с флагами Армении и Азербайджана

Телеведущий Владимир Соловьев резко отчитал редакторов в эфире шоу "Соловьев LIVE" из-за путаницы с флагами Армении и Азербайджана.

Журналист демонстрировал видео, на котором события происходят рядом с военным комиссариатом, и редакторы указали, что кадры сняты у военкомата в Армении.

Соловьев комментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, как вдруг заметил флаг Азербайджана. Телеведущий разозлился, поскольку редакторы перепутали флаги и указали, что действие происходит в Армении. В эфире он жестко раскритиковал коллег, отметив, что в такой ситуации каждое слово важно, и нельзя допускать ошибки.

Минобороны Армении рассказало о стабильной напряженности в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал "360".