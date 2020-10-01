Ветеран ФСБ указал на признаки работы Навального на ЦРУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высшее руководство страны располагает информацией о работе российского блогера Алексея Навального на Центральное разведывательное управление США.

«Действительно, есть информация, что эти инструкторы трудятся с ним в эти дни. Просачивалась какая-то информация в интернет и в Германии, и у нас. Инструкции, которые получает пациент, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз», — заявил он журналистам.

Так Песков отреагировал на заявление Навального в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что за его «отравлением» якобы стоит лично президент России Владимир Путин. Высказывание блогера Песков оценил, как «оскорбительное и неприемлемое».

О работе основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) на западные спецслужбы ранее также заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что власти ФРГ проигнорировали запросы российских властей о содействии в расследовании по Навальному.

«России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу. <…> Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — заявил Володин.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко в беседе с «Политикой Сегодня» обратил внимание на неблагодарность Навального по отношению к руководству страны, организовавшему серьезную спасательную спецоперацию. Ведь когда поступил запрос на транспортировку блогера в Берлин, Москва пошла навстречу и предоставила все возможности для того, чтобы Навального вместе с членами семьи перевезли в Германию.

«И после того, как были предприняты все возможные меры для спасения этого человека, он позволяет себе делать такие заявления. Это подлость, это бесстыдство. И это просто за гранью моего понимания. Что тут еще можно добавить?», — посетовал Ревенко.

Депутат Госдумы Евгений Марченко в беседе с ПС напомнил, что блогер отказался сотрудничать с российскими правоохранителями по делу о его «отравлении». Вместо этого основатель ФБК предпочел бросаться голословными обвинениями в адрес Кремля.

«Обращу внимание, что Алексей Навальный отказался от расследования по данном инциденту. Я читал, что ему предлагали принять участие в следствии. А теперь он, сидя в Германии, делает подобные голословные обвинения, которые не подтверждены абсолютно ничем. Как и вся эта история с "отравлением". То есть человек отказывается от расследования и сам кого-то уже обвиняет», — возмутился Марченко.

Навального привезли в берлинскую частную клинику Charite 22 августа. С момента его выписки прошло больше недели, однако блогер не спешит возвращаться на родину. Объясняет, что ему нужна реабилитация под присмотром специалистов.

Генерал-майор ФСБ в отставке, историк спецслужб Валерий Малеваный, рассуждая о пребывании блогера в Германии, выразил мнение, что он стал участником большой политической игры против России. Специалист рассказал, что у западных спецслужб действительно есть большая практика вербовки и подготовки «агентов влияния» в других странах.

«Естественно за Навальным стоят какие-то западные спецслужбы. Без этого жизнь и деятельность ФБК на территории России, на мой взгляд, невозможна. Мне, как профессионалу, трудно представить, что его "расследования" сделаны просто так, на коленке. Иногда там попадается информация очень глубокого содержания, которая не может попасть в руки простому и любопытному человеку», — сказал Малеваный.

«Политика Сегодня» ранее писала о «тайном визите» канцлера ФРГ Ангелы Меркель в палату Навального в Charite. Встреча одного из крупнейших мировых политиков с простым российским блогером вызвала вопросы у журналистов немецкого издания Zuerst. Они вспомнили, что во время пребывания Навального в частной клинике власти ФРГ распорядились о беспрецедентных мерах безопасности.

Объяснение повышенного внимания элит Запада к Навальному нашло Федеральное агентство новостей (ФАН). В своем расследовании издание описало подробности вербовки основателя ФБК Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), а также несколько сценариев его дальнейшей деятельности в России и Европе.