Франция заявила об участии сирийских боевиков в конфликте в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции есть доказательства того, что в Карабахе действуют иностранные боевики, прибывшие из Сирии.

Днем, 30 сентября, лидеры России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп подготовили совместное заявление по конфликту в Карабахе и потребовали от сторон конфликта немедленного прекращения боевых действий на всей линии разграничения.

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Франция располагает доказательствами того, что сирийские боевики из Турции принимают непосредственное участие в боевых действиях в регионе Нагорного Карабаха.