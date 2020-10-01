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15:55   1 Октября 2020
Армия

Франция заявила об участии сирийских боевиков в конфликте в Карабахе

Франция заявила об участии сирийских боевиков в конфликте в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции есть доказательства того, что в Карабахе действуют иностранные боевики, прибывшие из Сирии.

Днем, 30 сентября, лидеры России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп подготовили совместное заявление по конфликту в Карабахе и потребовали от сторон конфликта немедленного прекращения боевых действий на всей линии разграничения.

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Франция располагает доказательствами того, что сирийские боевики из Турции принимают непосредственное участие в боевых действиях в регионе Нагорного Карабаха.

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Автор: Борис Нестеров
#карабах #макрон #нагорный карабах #сирийские боевики

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