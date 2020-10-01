Холодная война подарила России превосходство в области вооружения

Специалисты Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) пришли к выводу, что сейчас Вооруженные силы РФ находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны. Исследователи пользовались лишь открытыми источниками, о чем заранее предупредили:

«Это досье не является исчерпывающим исследованием всех военных и военизированных организаций Москвы. <…> Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — пишут эксперты британского института.

По мнению авторов, превосходством своего оружия Россия обязана холодной войне, в которой «потерпела поражение». На Западе такая позиция достаточно распространена, особенно среди населения США:

«По крайней мере, в западном народном воображении, США и их союзники одержали победу в холодной войне против коммунистического Советского Союза. Россия действительно испытывала серьезные экономические и политические потрясения в постсоветскую эпоху, но Москва не считала себя побежденной».

Эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков рассказал «Политике Сегодня», что говорить о «проигрыше» СССР в холодной войне некорректно: никаких актов и документов на этот счет Кремль не подписывал.

«Тогда у США дела шли плохо, примерно так же, как и у СССР. Была ставка на то, кто первый "упадет". И если бы Советский Союз тогда не развалился, Америка рухнула бы гораздо раньше, еще в 1990-х годах. А за счет ограбления соцлагеря после развала СССР они прожили еще 30 лет. Сейчас отголоски того самого кризиса подошли вплотную к США, и они не знают, что с ним нужно делать», — заверил военный эксперт.

Для того, чтобы воодушевить американцев, в стране была объявлена «победа на Советским Союзом» в холодной войне. Такие настроения, исходя из доклада британского института, царят на Западе до сих пор. Калмыков добавил, что отчет IISS все же отражает реальную картину российских вооруженных сил.

Сейчас Москва располагает образцами вооружений, которых нет ни в одной стране мира. На первое место здесь выходит гиперзвуковое оружие. На вооружении армии РФ с декабря 2019 года уже состоят гиперзвуковые ракеты «Авангард», способные превышать скорость звука в 20 раз (более 30 000 километров в час).

«Случилось это потому, что в 1990-е годы никто Россию всерьез не воспринимал. Все решили, что после холодной войны со страной покончено. А в это время Москвой были вложены определенные денежные средства и интеллектуальные усилия, чтобы создать такие образцы. Примечательно, что тогда американцы отказались от разработки гиперзвукового оружия. Они посчитали, что это неперспективное направление. Теперь вот не знают, как за нами угнаться», — сообщил Калмыков.

Член экспертного совета военно-промышленной коллегии РФ, полковник в запасе Виктор Мураховский уже объяснял, почему попытки Пентагона догнать российский гиперзвук не увенчаются успехом. Пока Дональд Трамп хвастается «супер-пупер-ракетой» на федеральных американских телеканалах, комплекс «Авангард» уже стоит на вооружении в армии РФ.

Павел Калмыков обратил внимание, что Вашингтон долгое время не занимался обновлением своего «оружейного парка», потому что недооценивал силы Москвы. Теперь Россия имеет образцы, которых нет в распоряжении Североатлантического альянса.

«К примеру, у зенитно-ракетного комплекса С-400 нет аналогов во всем мире, а у С-500 и подавно. У Запада просто нет средств противодействия новейшему российскому оружию. <…> С ядерным оружием у США тоже сейчас ситуация не самая радужная. Стоит вспомнить еще атомное оружие и гражданскую атомную энергетику, которая на Западе сейчас очень хромает», — отметил спикер.

Собеседник «Политики Сегодня» подытожил, что позиция Вашингтона в отношении холодной войны понятна, но неверна. С точки зрения вооружения Россия давно опередила НАТО, который изначально создавался именно для противодействия Москвы. Поэтому с выводами ученых Международного института стратегических исследований спорить невозможно, уверен Калмыков.

Ранее на сайте китайской технологической компании Sina сообщалось, что новейшая зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» обесценивает весь военный потенциал США. Эксперты из Китая рассказали, что радиус действия «Прометея» составляет 600 километров — это позволяет использовать ЗРК даже для защиты от метеоритов.

Заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщил о том, что российские Вооруженные силы получат первые системы ПВО С-500 в 2021 году, а на 2025 год запланирована их серийная поставка.