Главы России, Соединенных Штатов Америки и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к прекращению огня в зоне карабахского конфликта, сообщает РИА Новости.

Лидеры трех стран выразили слова соболезнования семьям погибших и раненых жителей линии соприкосновения военный действий Армении и Азербайджана. Они обратились к президентам конфликтующих сторон с просьбой возобновить проведение мирных переговоров по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пишет издание.

Ранее Министерство иностранных дел России выступало с заявлением о деэскалации конфликта. С аналогичным мнением к Баку и Еревану позднее обратился МИД Ирана, предложив себя в качестве посредника.