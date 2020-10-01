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15:34   1 Октября 2020
Политика

Главы РФ, США и Франции выразили единое мнение по Нагорному Карабаху

Главы РФ, США и Франции выразили единое мнение по Нагорному Карабаху

Главы России, Соединенных Штатов Америки и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к прекращению огня в зоне карабахского конфликта, сообщает РИА Новости.

Лидеры трех стран выразили слова соболезнования семьям погибших и раненых жителей линии соприкосновения военный действий Армении и Азербайджана. Они обратились к президентам конфликтующих сторон с просьбой возобновить проведение мирных переговоров по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пишет издание.

Ранее Министерство иностранных дел России выступало с заявлением о деэскалации конфликта. С аналогичным мнением к Баку и Еревану позднее обратился МИД Ирана, предложив себя в качестве посредника.

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Автор: Кристина Мокроусова
#владимир путин #дональд трамп #эммануэль макрон

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