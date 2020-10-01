Российскому аналогу TikTok предрекли судьбу браузера «Спутник»

Минпросвещения РФ разрабатывает специальную социальную сеть по аналогии с TikTok для учеников российских школ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время видеоконференции с учащимися из Нижегородской области.

В России появится социальная сеть для школьников, аналогичная китайскому приложению TikTok, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Разрабатывать сеть будет Минпросвещения совместно с https://t.co/duJktHSAb1 Group.https://t.co/PUVyRhyYsM pic.twitter.com/ooxPXlpRNZ — Коммерсантъ (@kommersant) September 30, 2020

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свою ВКС [видео-конференц-связь — прим. ред.], сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное», — отметил Кравцов.

Министр заверил, что новая соцсеть школьникам обязательно понравится. В ней будет содержаться образовательный контент — «развивающий и интересный». Разработка соцсети будет вестись с компанией Mail.ru Group.

«И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — добавил министр.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал инициативу ведомства. При этом он отметил, что информационное пространство для школьников должно строиться таким образом, чтобы у детей хватало времени как для учебы, так и для развлечений.

«TikTok — это совсем не развивающая сеть, именно поэтому она так популярна. Но это не значит, что образовательный контент не должен создаваться. Дети разные, подростки тоже. А Минпросвещения должно заниматься созданием образовательного контента. Было бы странно, если бы они как-то не старались выйти на самые разные платформы, чтобы сделать обучение качественным, удобным и интересным», — сказал депутат в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Положительно к созданию отечественного аналога TikTok отнесся депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Однако он подчеркнул, что идея о социальной сети для учащихся может быть реализована только в том случае, если ее разработкой займется технологическая компания, а не само Минпросвещения.

«Хорошая идея. Вопрос в том, чтобы это не получился браузер “Спутник” [государственная поисковая система — прим. ред.], когда будут ухайдаканы государственные деньги. Хотя это условно, я ж не обвиняю никого, я просто говорю, что на браузер “Спутник” и подобное тратились деньги, а на деле выходило ничего. Минпросвещения собственными силами не сможет сделать образовательную сеть», — выразил мнение собеседник агентства.

В разговоре с корреспондентом ПС ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологии Урван Парфентьев усомнился в инициативе Минпросвещения. Он напомнил, что разговоры о создании безопасного интернет-пространства для школьников ведутся уже десять лет. Но от слов к делу чиновники до сих пор не перешли. Социальная сеть для школьников остается пока только на бумаге.

«В большинстве случаев, сторонние разработчики реально планируют продукт с функционалом, отличающимся от таковой классической соцсети. Здесь само название выглядит немножко притянутым за уши. Но никто этого так и не сделал, даже Ростелеком в рамках проекта "Спутник", хотя они ближе всех подошли к реализации этой идеи. Потому что, видимо, непонятна монетизация», — полагает Парфентьев.

По словам эксперта, если говорить о социальной сети в ее традиционном понимании, то ответственность за создание должны взять субъекты интернет-индустрии, операторы уже успешно существующих онлайн-платформ для общения.

«Если мы говорим об узкофункциональном проекте под эгидой профильного ведомства, то здесь идея просто-напросто может не взлететь. Здесь всплывут расхождения между предложенным функционалом и потребностями пользователей. Могут быть вопросы в раскрутке ресурса, в доверии его аудитории»

Разработка нового сервиса с нуля, конечно, требует вложений как на этапе запуска, так и для последующей технической поддержки в круглосуточном режиме, отметил эксперт.

«Если оператором станет Минпросвещения, это, соответственно, государственные деньги. Мне кажется более перспективным путь создания классической социальной сети для несовершеннолетних на основе функционала уже имеющихся соцсетей».

Ранее за разработку информационных продуктов без участия государства выступил интернет-омбудсмен, член генерального совета «Деловой России», президент «Радиус Групп» Дмитрий Мариничев. В эфире Медиагруппы «Патриот» он заявил, что государственная вовлеченность должна стремиться к нулю. Создавать ресурсы должны частные компании, более стимулированные и динамичные.