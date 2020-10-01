Турция перебросила в Азербайджан сирийских наемников авиалайнером ПНС Ливии

Турция направила в Баку грузовой самолет с сирийскими боевиками на борту. По данным Федерального агентства новостей, боевики примут участие в боях в Карабахе.

Издание Jana-ly сообщило о новой переброске боевиков из Турции в Азербайджан. По данным источника, был отслежен самолет ИЛ-76ТД с бортовым номером 5A-POL. Самолет с сирийскими боевиками на борту совершил рейд из Анкары в Баку. По информации Федерального агентство новостей, самолет принадлежал Правительству национального согласия (ПНС).

Ранее глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа Халед Махджуб сообщил, что свыше трех тысяч боевиков были переброшены из Сирии в Азербайджан для того, чтобы принять участие в боях в Карабахе. По данным ЛНА, из Триполи вылетели четыре самолета, переброска наемников была организована Турцией.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что готов поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.