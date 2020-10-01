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14:48   1 Октября 2020
Общество

Собянин поручил отправить на "удаленку" сотрудников фирм Москвы

Собянин поручил отправить на "удаленку" сотрудников фирм Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел домашний режим для пожилых жителей. Также градоначальник поручил работодателям перевести на дистанционную работу 30% сотрудников. Это необходимо сделать с 5 по 28 октября, говорится на сайте мэра.

Глава Москвы Сергей Собянин поручил с 5 октября по 28 октября отправить на удаленную работу 30% сотрудников фирм столицы. Уже в понедельник, 5 октября, переход на "домашний режим" станет обязательным, говорится на официальном сайте мэра.

Работодатели также должны перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение составляют только те работники, присутствие которых в офисе является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на "удаленку" не коснутся медорганизаций, предприятий оборонной промышленности, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин #удаленка

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