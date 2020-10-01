Мэр Москвы Сергей Собянин ввел домашний режим для пожилых жителей. Также градоначальник поручил работодателям перевести на дистанционную работу 30% сотрудников. Это необходимо сделать с 5 по 28 октября, говорится на сайте мэра.

Глава Москвы Сергей Собянин поручил с 5 октября по 28 октября отправить на удаленную работу 30% сотрудников фирм столицы. Уже в понедельник, 5 октября, переход на "домашний режим" станет обязательным, говорится на официальном сайте мэра.

Работодатели также должны перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение составляют только те работники, присутствие которых в офисе является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на "удаленку" не коснутся медорганизаций, предприятий оборонной промышленности, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.