Совбез РФ отметил опасность присутствия иностранных боевиков в Карабахе

Путин и Совет Безопасности обсудили недопустимость дальнейшей переброски иностранных боевиков в зону Нагорного Карабаха, о чем сообщил пресс-секретарь президента.

На совещании президента РФ Владимира Путина с Совбезом России была особо отмечена недопустимость переброски иностранных боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе, что может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и разрастание зоны боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Ливийская национальная армия заявила об отправке трех тысяч наемников из Сирии для участия в боевых действиях на стороне Баку. Согласно данным ЛНА, в Триполи под контролем Анкары были подняты четыре грузовых самолета компании Burak Air, которые доставили наемников в Баку. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно заявлял, что намерен будет поддерживать Баку в Карабахе.

Первые сообщения СМИ об участии протурецких наемников в армяно-азербайджанском конфликте появились в середине лета, после того как было подтверждено участие сирийских боевиков в конфликте в Ливии.