"Покушение с криком": Пашаев рассказал о нападении в присутствии журналиста

Интервью Эльмана Пашаева прервало внезапное нападение в Москве. Незнакомцы подкараулили экс-адвоката у редакции и вылили на него фекалии. Юрист рассказал, кем был один из нападающих, сообщает "360".

Эльман Пашаев, не так давно потерявший статус адвоката, попал в неприятную ситуацию — юрист должен был дать интервью "360", как внезапно к нему подбежали с криком неизвестные и облили фекалиями. Нападение произошло утром 1 октября. По словам юриста, никакие действия не заставят его остановиться, пишет телеканал "360".

"Если кто-то думает меня запугать, замучаются", — заявил Пашаев.

Он рассказал, кем был один из нападающих. Им оказался юноша по имени Илья. Оказалось, что молодой человек выронил удостоверение, пока убегал. После произошедшего на место приехали полицейские. Сейчас они устанавливают все детали инцидента и личности хулиганов.