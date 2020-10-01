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14:35   1 Октября 2020
Происшествия

Силовики проводят обыски в новгородских офисах "Открытой России"

Силовики проводят обыски в новгородских офисах "Открытой России"

Сотрудник ФСБ пришли с обыском в офис организации "Открытая Россия" (признана нежелательной) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители проводили мероприятие в рамках расследования уголовного дела по ст. 284.1. УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ" по девяти адресам в населенном пункте, пишет "Пятый канал". Сейчас устанавливаются все подробности ситуации.

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Автор: Юлия Яковлева
#фсб #обыски #открытая россия

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