Российские военнослужащие открыли движение на сирийской трассе М-4

Российские военные вновь открыли движение по трассе М-4 на севере Сирии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российские военные открыли днем 30 сентября движение по трассе М-4, которая связывает сирийские города Тель-Тамр и Айн-Исса. Открытый участок трассы связывает провинции Ракка и Хасака, запуск транспорта состоялся после двухмесячного перерыва, вызванного COVID-19, о чем сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

После открытия трассы сотрудники российской военной полиции возобновили патрулирование, которое обеспечит безопасность гражданского транспорта.

Трасса М-4 соединяет восток и запад Сирии, проходя через экономическую столицу САР — город Алеппо. Из-за транспортных ограничений, вызванных COVID-19, гражданскому и грузовому транспорту приходилось использовать второстепенные дороги и затрачивать больше времени. Доступность некоторых поселений также резко упала.

В рамках мер, направленных на восстановление инфраструктуры, пострадавшей во время боевых действий, правительство страны во главе с Башаром Асадом направило свое внимание на восстановление дорог. В конце сентября дорожные службы приступили к ремонту трассы Латакия — Айн аль-Тинех. И июне были завершены работы по восстановлению улиц и дорог Дамаска.