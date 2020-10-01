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14:20   1 Октября 2020
Экономика

Дания разрешила работу "Северного потока — 2" на своей территории

Дания разрешила работу "Северного потока — 2" на своей территории

Власти Дании разрешили эксплуатировать российский газопровод "Северный поток — 2" на своем континентальном шельфе, передает РИА Новости.

Энергетическое агентство Дании, которое выдало разрешение прокладки "Северного потока — 2" на шельфе страны, сообщило, что не собирается отзывать выданные документы по политическим мотивам. Также разрешена эксплуатация газопровода на шельфе государства. При этом должны соблюдаться все требования к безопасности.

Для этого должна быть испытана хотя бы одна из линий трубопровода. Также необходима верификация и исполнение всех соответствующих условий. Заявка на получение разрешения должна быть подана в 18 ноября 2019 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#работа #дания #Северный поток — 2

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