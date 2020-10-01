Власти Финляндии назвали "неприятным" решение Путина об экспорте древесины

Финляндию огорчило решение российского президента Владимира Путина о вывозе из РФ необработанной древесины. Об этом сообщает РИА Новости.

Акции крупнейших деревообрабатывающих финляндских компаний дешевеют. Решение Путина об экспорте древесины может отразиться на других видах деятельности, посетовал представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.

"Это неприятное решение, которое создает большую неопределенность для производственной среды", - отметил представитель Финляндии.

Глава РФ ранее поручил запретить вывоз необработанного или грубо обработанного хвойного и лиственного леса за границу с 1 января 2022 года. Такая мера необходима для укрепления лесного хозяйства России.