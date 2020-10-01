Асад рассказал о высоком профессионализме российских военных в Сирии

Российские войска являются высокопрофессиональной армией, оснащенной современным и эффективным вооружением, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Звезда".

Военнослужащие ВС РФ, с которыми взаимодействовала сирийская сторона, работали по очень напряженному графику, отметил в интервью Асад. По его словам, первые российские самолеты с авиабазы Хмеймим вылетали на боевые задания еще до восхода солнца, заканчивая выполнение миссий уже ночью. Сирийский лидер подчеркнул, что российские военнослужащие практически не отдыхали.

"Российская армия очень хорошо оснащена технически. Это четко проявилось во время войны. С другой стороны, это профессиональная армия в полном смысле этого слова, умеющая точно определить цели и пути их достижения", — считает президент САР.

Министерство обороны России вызвало доверие у Дамаска, благодаря которому стало возможно четкое взаимодействие военнослужащих РФ и Сирии, сказал Асад.