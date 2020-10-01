Уборщица из Костромы приняла обязанности главы Повалихинского поселка

Костромская уборщица Марина Удгодская, одержавшая победу на выборах, приступила к первому рабочему дню в качестве главы Повалихинского сельского поселения. Об этом говорится в сообщении местной администрации для ТАСС.

Удгодская приняла участие в выборах от областного отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Она получила поддержку 61,7% избирателей. В администрации отметили, что график первого дня новоиспеченной главы поселения содержит ряд важных мероприятий.

"Сейчас, например, она уехала в Чухлому, там в 8:15 состоится ознакомительная встреча глав сельских поселений с главой администрации Чухломского района", — указано в сообщении.

Костромская область дополнительно получит 40 млн рублей из федерального бюджета на поддержку семей.