"Маргиналы": Песков одним словом описал Навального и его сторонников

Кремль считает оскорбительными и недопустимыми ряд высказываний Алексея Навального в интервью для Der Spiegel. Об этом в четверг, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Жизнь Навального была спасена в России. Его риторика в интервью граничит с оскорблениями и говорит о том, что, обвиняя Путина, он хочет поставить себя на один с ним уровень. Однако реальные оппоненты главы государства "не квази и не маргинальная, а настоящая оппозиция", отметил Песков.

Представитель Кремля также уверен, что с Навальными работают западные спецслужбы ЦРУ, поскольку такую линию поведения российские власти наблюдают не впервые. В заключение Песков добавил, что Россия не считает возможным участвовать в какой-либо дискуссии.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) написало, что Алексей Навальный стал заложником положения и может рассчитывать лишь на два сценария развития событий: вернуться в Россию под патронатом ЦРУ или остаться на "пенсии" от Госдепа в США или Европе.