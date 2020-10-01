Бюджет Украины недополучил более $649 млн доходов

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что план доходов в государственный бюджет не выполнили на 18,4 млрд грн ($649,9 млн).

«По состоянию на первое сентября за первое полугодие план доходов не выполнен на 38 млрд грн, но за июль-август ситуация немного изменилась — в государственный бюджет поступило 20 млрд грн. Сейчас фактически отстаем на 18,4 млрд грн», — сказал Пацкан в интервью «Украинскому радио».

По его словам, наибольшие недопоступления в государственный бюджет сформировала таможня — 33,3 млрд грн ($1,1 млрд), рентная плата за пользование недрами — 5,2 млрд грн (более $180 млн), налог на сбор на доходы физических лиц — 1,1 млрд грн ($38,8 млн), въездная пошлина — 391,5 млн грн.

«Хуже ситуация с расходами. Расходы вообще проводятся и сейчас на 92,4 млрд грн не проведения расходов», — добавил глава Счетной палаты Украины.

В первом полугодии 2020 расходовали на 51 млрд грн ($1,8 млрд) меньше плана, продолжил Валерий Пацкан. Министерство здравоохранения Украины не использовало 13,6 млрд грн ($480 млн) на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения.

«Сейчас в период пандемии МОЗ наоборот надо максимально больше осваивать средств и делать все меры, чтобы максимально предотвратить распространение инфекции. Скорее всего, причина в том, что не утвердили паспорта бюджетных программ или определенные управленческие решения, то есть иногда надо брать на себя ответственность и использовать эти средства», — разъяснил глава Счетной палаты Украины.

Министерство обороны Украины не использовало 5,7 млрд грн ($201 млн) на закупку, модернизацию и ремонт как вооружения, так и военной техники, добавил Пацкан.

«Если у нас две вопиющие проблемы — пандемия и война на Востоке, то эти средства необходимо осваивать. Конечно, у нас есть проблема с долгом», — считает он.

Каждая третья гривна, которая поступает в государственный бюджет, заимствованная, добавил глава Счетной палаты Украины.

«Каждая заимствована следующая гривна будет нести за собой выплату процентов и все будет потом ложиться на налогоплательщиков. Чем больше мы заимствуем, тем больше нам нужно будет потом возвращать. Я бы очень осторожно относился к заимствованиям, особенно к заимствованиям в валюте. И искал бы дешевле заимствования и деньги на внешних рынках», — отметил Пацкан.

В апреле 2020 года Верховная рада создала Фонд борьбы с коронавирусом в 66 млрд грн ($2,3 млрд), продолжил он. Израсходовали 25 млрд грн($883 млн), из них 12,6 млрд грн ($445 млн) на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн ($325 млн) на страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд грн ($98 млн) на доплату к зарплате МВД и Минздрава, еще на 289 млн грн закупили оборудование и средства индивидуальной защиты.

«По шести бюджетным программам расходы на 12,6 млрд грн не осуществлялись. Одна из программ — доплата медикам — началась только с сентября. Почему? Каким образом? Я бы наоборот максимально сейчас стимулировал медиков», — добавил глава Счетной палаты Украины.

При это страна не закупала ИВЛ за счет Фонда борьбы с коронавирусом, сказал Пацкан. По его словам, есть тендеры на закупку стационарных агиографических рентгеновских цифровых систем и компьютерных томографов для опорных больниц.

Объявляли тендер и на закупку ИВЛ, но участники аукциона предложили товары, несоответствующие требованиям. Оказалось, что один из поставщиков ранее не поставлял подобные товары, а другой не выполнял предварительные договоры.