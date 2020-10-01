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13:39   1 Октября 2020
Политика

Кремль выразил обеспокоенность перебросками сирийских наемников в Карабах

Кремль выразил обеспокоенность перебросками сирийских наемников в Карабах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами прокомментировал новость о перебрасывании сирийских и индийских наемников в регион Нагорного Карабаха для участия в военном конфликте Армении и Азербайджана.

Журналисты отметили, что появилась информация о перебрасывании боевиков, поинтересовавшись, кому это выгодно и кто конкретно может этим заниматься. Песков подчеркнул, что он воздержится от "уточняющих пояснений" по этому вопросу. По словам пресс-секретаря, заявления МИДа нельзя назвать двусмысленными. Он отметил, что в связи с перебросками наемников в настоящий момент констатируется сильная обеспокоенность.

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Автор: Яна Либерман
#песков #кремль #азербайджан #карабах

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