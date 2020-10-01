Названы недостатки в подсчете количества безработных россиян

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова Риорита Колосова не видит сенсации в исследовании аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые назвали официальную безработицу в России резко заниженной. В беседе с «Политикой Сегодня» она заметила, что брать статистическую цифру незанятых и называть их безработными — некорректно. Росстат же в своих подсчетах руководствуется критериями Международной организации труда (МОТ).

«У нас больше безработных, чем зарегистрировано по методологии МОТ, это нормально. Такое наблюдается во всех странах. О том, что у нас четыре способа исчисления тех людей, которые называют себя безработными, уже есть научные исследования. Но в СМИ, в публичной среде, к сожалению, любят вбросить подобные цифры [безработицы — прим. ред.]. Это как если бы мы говорили, что в стране пять миллионов рыжих, но не посчитаем лысых, которые были рыжими. Понимаете, так складывать нельзя», — говорит Колосова.

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza оценила количество нетрудоустроенных россиян во втором квартале 2020 года в 9,3 миллиона человек. По данным Росстата, официальная безработица на тот момент составляла 4,47 миллиона человек. Согласно выводам аналитиков, еще 4,87 миллиона россиян не попадают в статистику. Из них 2,93 миллиона хотели работать, но не искали работу и не были готовы к ней приступить сразу же, 91 тысяча искала работу, но не готова была работать немедленно, а 1,84 миллиона были готовы работать, но не искали работу.

В оценке аналитики использовали выборочное исследование Росстата о недоиспользованной рабочей силе. Согласно критериям МОТ, безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к ней в течение недели. Не относятся к таковым граждане, которые подходят под эти требования, но не хотят работать там, где им не нравится или не устраивает зарплата.

По мнению Колосовой, вычисление должно производиться по методологии МОТ и по регистрации в службе занятости. В том, что многие россияне не встают на учет по безработице и не попадают в статистику, нет ничего удивительного, подчеркивает эксперт.

«Давайте возьмем отчисленных студентов. Условно их сто тысяч, и их аналитики тоже могут поместить к безработным. Есть занятые и незанятые. Здесь мы возьмем Росстат. Сначала мы возьмем тех, кто работает по несрочным договорам, потом по срочным, затем ИП и самозанятых (они тоже считаются занятыми). И вот те, кто останутся, они все незанятые. Но это не значит, что они безработные», — объясняет эксперт.

Собеседник «Политики Сегодня» допускает, что Росстат может ошибаться в расчетах. По словам Колосовой, такое случается со статистическими службами по всему миру.

«У Росстата бывает временной лаг. Они проводят исследования на определенную дату, и цифру надо учитывать. У Росстата есть тонкие технологии расчета. Знаете, и во Франции было такое, что их статистическая служба выдавала большие погрешности. Потом они это исправляли. Кроме того, бывает сезонная безработица. Летом люди бросают работу и уезжают работать на огород. Они тоже могли попасть в статистику. <...> Здесь целесообразно разводить понятия незанятые безработные, а не мешать их», — резюмировала эксперт.

Согласно исследованию FinExpertiza, лидерами по скрытой безработице стали Северная Осетия (22,1%), Дагестан (18,7%) и Тыва (17,4%). Меньше всего ее в Крыму (0,8%), Петербурге (1%) и Хабаровском крае (1,9 %).

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