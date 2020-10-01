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13:32   1 Октября 2020
Армия

Армия Нагорного Карабаха подбила три вертолета азербайджанских войск

Армия Нагорного Карабаха подбила три вертолета азербайджанских войск

Три боевых вертолета Военно-воздушных сил Азербайджана были уничтожены силами армии Нагорно-Карабахской Республики, заявил официальный представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян, передает РИА Новости.

Войска НКР подбили три вертолета азербайджанских войск, один из которых рухнул в районе Ирана, пишет агентство со ссылкой на слова Ованнисяна. Он также добавил, что армия Азербайджана понесла значительные потери в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Информация о сбитом вертолете ВВС Азербайджана не соответствует действительности, заявили в Минобороны государства. В ведомстве уточнили, что все единицы авиационной техники находятся в строю, а данные об упавшем в Иране вертолете недостоверны.

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Автор: Руслан Неглинный
#азербайджан #армения #карабах #вертолеты #ованнисян

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