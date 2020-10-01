Армия Нагорного Карабаха подбила три вертолета азербайджанских войск

Три боевых вертолета Военно-воздушных сил Азербайджана были уничтожены силами армии Нагорно-Карабахской Республики, заявил официальный представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян, передает РИА Новости.

Войска НКР подбили три вертолета азербайджанских войск, один из которых рухнул в районе Ирана, пишет агентство со ссылкой на слова Ованнисяна. Он также добавил, что армия Азербайджана понесла значительные потери в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Информация о сбитом вертолете ВВС Азербайджана не соответствует действительности, заявили в Минобороны государства. В ведомстве уточнили, что все единицы авиационной техники находятся в строю, а данные об упавшем в Иране вертолете недостоверны.