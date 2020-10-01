Мишустин: первичное звено здравоохранения получит 500 млрд рублей

Россия выделит 500 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения в течение пяти лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Говоря о финансировании первичного звена здравоохранения, глава кабмина рассказал о пятилетних планах на бюджет. По его словам, из 500 млрд рублей, направленных на развитие самого крупного звена здравоохранения страны, 90 млрд рублей будут потрачены в следующем году.

"За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей, из них на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90 млрд рублей", — заявил премьер-министр.

Также правительство планирует осуществить модернизацию первичного звена, в рамках которой будут отреставрированы здания больниц и поликлиник, проведен капитальный ремонт. Реализация программы была перенесена с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года в связи с распространением коронавируса.