13:17 1 Октября 2020Политика
Лукашенко созвонился с главами Азербайджана и Армении по ситуации в НКР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 октября поговорил по телефону с главой Армении Владимиром Акопяном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Стороны обсудили ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике. Кроме того, лидеры государств поговорили о двухсторонних отношениях. Ситуация в НКР обострилась 27 сентября. Российский МИД неоднократно отмечал, что участникам конфликта следует отказаться от активных боевых действий и приступить к переговорам.