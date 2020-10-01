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13:17   1 Октября 2020
Политика

Лукашенко созвонился с главами Азербайджана и Армении по ситуации в НКР

Лукашенко созвонился с главами Азербайджана и Армении по ситуации в НКР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 октября поговорил по телефону с главой Армении Владимиром Акопяном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике. Кроме того, лидеры государств поговорили о двухсторонних отношениях. Ситуация в НКР обострилась 27 сентября. Российский МИД неоднократно отмечал, что участникам конфликта следует отказаться от активных боевых действий и приступить к переговорам.

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Автор: Ирина Большунова
#азербайджан #армения #лукашенко

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