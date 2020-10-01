Лукашенко созвонился с главами Азербайджана и Армении по ситуации в НКР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 октября поговорил по телефону с главой Армении Владимиром Акопяном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике. Кроме того, лидеры государств поговорили о двухсторонних отношениях. Ситуация в НКР обострилась 27 сентября. Российский МИД неоднократно отмечал, что участникам конфликта следует отказаться от активных боевых действий и приступить к переговорам.