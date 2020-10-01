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13:16   1 Октября 2020
Армия

Французские журналисты попали под обстрел азербайджанских ВС в Карабахе

Французские журналисты попали под обстрел азербайджанских ВС в Карабахе

Журналисты издания Le Monde получили ранения после удара военнослужащих Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян.

В результате обстрела под городом Мартуни в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) ранения получили двое граждан Франции, сообщил Ереван. Сейчас работники прессы находятся на пути в больницу.

"Двое ранены. По предварительным данным, оба являются гражданами Франции", — сообщил Мовсиян в социальной сети Facebook.

Около 200 журналистов из 50 иностранных СМИ получили аккредитацию для работы в районе нагорно-карабахского конфликта, передала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

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Автор: Яна Либерман
#франция #обстрел #журналисты #нагорный карабах

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