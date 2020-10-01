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13:30   1 Октября 2020
Россия

Каждый пятый работодатель РФ планирует поднять зарплату сотрудникам

Каждый пятый работодатель РФ планирует поднять зарплату сотрудникам

Лишь каждый пятый российский работодатель планирует поднять зарплату сотрудникам до конца 2020 года. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Всего в опросе участвовали более одной тысячи работодателей из всех регионов страны. Сервис выяснил, что 22% руководителей планируют до конца года поднять зарплаты подчиненным, а 78% — отказались от такой идеи.

При этом выплачивать премии решили большинство работодателей (57%). В свою очередь, 43% компании выплачивать дополнительные деньги сотрудникам не планируют.

Коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий по итогам исследования заметил, что 31% опрошенных сочли фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты решающим при увольнении.

«Финансовая мотивация - один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников», — считает он.

Ранее авторы законопроекта о дистанционной работе исключили из документа нормы об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. «Политика Сегодня» обсудила с директором «Института профессионального кадровика» Валентиной Митрофановой юридические аспекты пьянства на удаленке.

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Автор: Арсений Аскольский
#работа #сотрудники #премии

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