Каждый пятый работодатель РФ планирует поднять зарплату сотрудникам

Лишь каждый пятый российский работодатель планирует поднять зарплату сотрудникам до конца 2020 года. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Всего в опросе участвовали более одной тысячи работодателей из всех регионов страны. Сервис выяснил, что 22% руководителей планируют до конца года поднять зарплаты подчиненным, а 78% — отказались от такой идеи.

При этом выплачивать премии решили большинство работодателей (57%). В свою очередь, 43% компании выплачивать дополнительные деньги сотрудникам не планируют.

Коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий по итогам исследования заметил, что 31% опрошенных сочли фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты решающим при увольнении.

«Финансовая мотивация - один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников», — считает он.

Ранее авторы законопроекта о дистанционной работе исключили из документа нормы об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. «Политика Сегодня» обсудила с директором «Института профессионального кадровика» Валентиной Митрофановой юридические аспекты пьянства на удаленке.