Пересмотр всех территориальных договоров поможет РФ получить новые земли

Противники России сами своими авантюрами подтолкнули нас к наведению порядка в правовой системе и к ревизии всех договоров. А этот процесс может привести к тому, что в родную гавань, помимо Крыма, вернутся и другие бывшие российские территории.

Об этом для сайта РЕН.тв пишет юрист и политолог Юрий Городненко, который уверен, что за новыми законами о территориальной целостности последует ревизия международных договоров, ущемляющих интересы России.

Ранее, 23 сентября 2020 года, президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении внести изменения во «всю правовую базу» России, и в первую очередь в законы, напрямую определяющие настоящее и будущее нашей страны как правового государства. А затем глава государства подтвердил свое намерение, внеся в Государственную думу пакет законопроектов для реализации новых положений Конституции.

Как заявил в связи с этим президент, данный шаг стал первым в продвижении правовой реформы, которая продолжает реформу конституционную.

Первые законопроекты, которые Госдума рассмотрела в рамках реализации внесенных в Конституцию изменений, стали предложения, направленные на защиту территориальной целостности России. Авторами данных инициатив формально являются члены рабочей группы по внесению поправок в Основной закон.

«Всего законопроектов два. Один из них устанавливает административную ответственность за публичные призывы, в том числе в сети Интернет, к отторжению российских территорий, — сообщает Городненко. — В другом говорится об установлении уголовной ответственности за действия, направленные на нарушение территориальной целостности России».

При этом юрист отмечает, что причиной для рассмотрения этих законопроектов в первую очередь, стали территориальные претензии, которые есть у некоторых государств к нашей стране. А раз есть какие-то территориальные претензии, значит есть и острая необходимость сделать нерушимыми границы России, чтобы никому и в голову не приходило думать о их возможном пересмотре.

Тем более, напоминает политолог, что у России уже есть печальный опыт утраты части своих территорий либо в результате «недомыслия правителей», либо из-за откровенного предательства.

В течение последних нескольких десятилетий была разработана и несколько раз успешно использована коварная схема, по отъему российских территорий.

В результате, в 1990-м году Россия официально уступила США 85,4 тысячи квадратных километров своей исключительной экономической зоны в Беринговом и Чукотском морях. Но на деле площадь потерянных территорий больше, чем гласят официальные цифры.

В 1991 году Китаю отошли российские территории площадью 720 квадратных километров, в том числе остров Даманский.

В 2004 году Китай дополнительно получил еще 337 квадратных километров российских земель, перечисляет Городненко.

И, наконец, в 2010 году Норвегии отошла часть российской морской акватории между архипелагом Шпицберген и Кольским полуостровом, площадью 85 тысяч квадратных километров, в результате чего для России оказался закрыт свободный доступ Шпицбергену.

Во всех этих случаях к уступке российских территорий, по словам юриста, привело то, что, те, кто стремится завладеть ими, сначала объявляли эти территории «спорными». Потом российскую сторону втягивали в дискуссии о принадлежности ее же территорий. А затем говорили о «необходимости демаркации границ». И после того, как спор решается не в пользу России и она теряла кусок своих территорий, эти же захватчики заводят разговор о другой «спорной территории».

«В этом контексте нельзя не обратить внимание на то, что в представленных в Госдуму законопроектах вопросы «демаркации» и «редемаркации» выведены за скобки. Тем не менее, всем, кто мечтает о российских территориях, очень рано потирать руки», — отмечает Городненко.

По его словам, несмотря на то, что законодательные акты, о которых идет речь, были поданы депутатами, последнее слово остается за главой государства. Кроме того, противники России своими авантюрами подтолкнули нас к наведению порядка в правовой системе. А этот процесс неизбежно повлечет за собой и ревизию всех международных договоров, и Россия в конце концов может вслед за Крымом вернуть в родную гавань остальные свои утраченные ранее территории.