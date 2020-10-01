Жители сирийской Думы получили гуманитарную помощь из России

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей рассказал о гуманитарной акции, которую провели российские военные в сирийском городе Дума.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), военной полиции и волонтеры фонда Ахмата Кадырова провели гуманитарную акцию в городе Дума, где раздали жителям около 400 наборов с продуктами первой необходимости. Как передает Федеральное агентство новостей, общий вес доставленного в населенный пункт груза достиг 2,5 тонны.

За безопасность акции отвечали сотрудники военной полиции ВС РФ. Также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции очередь организовали сотрудники ЦПВС с учетом требований эпидемиологов. После окончания акции глава администрации города выразил российской стороне и сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом особую благодарность за оказанную помощь.

" Уже 5 лет как русские военные пришли нам на помощь! Мы говорим Вам большое спасибо за помощь, которая продолжается до сих пор!" — отметил чиновник.

Окрестности Думы были освобождены сирийскими войсками в апреле 2018 года. До этого город был оккупирован боевиками различных исламистских бандформирований. Переговоры с ними прошли при посредничестве российской стороны, после чего Дамаск заключил перемирие с боевиками, часть из которых сложила оружие. Наиболее радикально настроенные были вывезены в Идлибскую зону деэскалации.

Ранее ФАН передавал, что российские войска привезли гуманитарный груз для жителей поселка Мардж ас-Султан в провинции Дамаск.