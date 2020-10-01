Пограничники Алжира задержали шесть боевиков ИГ из Ливии

Алжирские пограничные силы арестовали на границе с Тунисом шесть террористов "Исламского государства" (запрещено в РФ), которые пытались бежать из Ливии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, при поддержке так называемого Правительства национального согласия (ПНС) из Ливии попытались бежать шесть террористов группировки "Исламское государство". Их задержали сотрудники алжирской пограничной службы.

Задержанные сознались, что принимали участие в боях в Ливии на стороне Правительства национального согласия (ПНС) под командованием Усамы Джувейли. Боевики рассказали, что ПНС оказало им помощь и переправило в Тунис, откуда они держали свой путь в Алжир.

Глава МИД Алжира потребовал объяснений от ПНС. В связи с обострением обстановки на границе Алжир привел в боевую готовность армию и усилил охрану на пограничных КПП. Военные Алжира также получили данные о расположении боевиков ИГ в городах Налут и Гадамес.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что на территории Ливии находится несколько полевых командиров ИГ. Террористическое влияние в стране выросло на фоне активного вмешательства Турции, которая оказывает поддержку ПНС.