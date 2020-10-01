12:58 1 Октября 2020Происшествия
Похитители подаренных Путиным икон задержаны ФСБ
Кадры задержания похитителей иконы Божией Матери XVII–XVIII веков, которую президент России Владимир Путин подарил Валдайскому Иверскому монастырю, публикованы ФСБ.
Силовики продолжают поиски людей, которые могут быть причастны к похищению.
Из Валдайского Иверского монастыря икона была похищена 1 сентября. Злоумышленники подплыли к острову Валдай на лодке и проникли в храм, сделав подкоп под воротами храма. Кроме иконы были похищены напрестольный крест и золотые изделия. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовные дела по статьям "Кража" и "Хищение предметов, имеющих особую ценность".