Кедми обвинил США в ослаблении армии Армении

Ослабление российско-армянской интеграции в области безопасности привело к снижению боеспособности армии Армении. Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

По словам эксперта, он совсем не уверен в способности современной армянской армии эффективно противостоять вооруженным силам Азербайджана. Армией Армении управляют обученные в США инструкторы, напомнил он. А Азербайджан за последние годы вложил в переоснащение войск много средств, к тому же Турция оказывает Баку всестороннюю поддержку.

«Я не уверен, что армия Армении сегодня в состоянии отстоять то, что у нее есть. Пусть скажут спасибо Америке и демонстрантам с их лозунгами. Они ослабили государство», — заявил Яков Кедми.

Армения, добавил он, находится в таком состоянии, что Азербайджан может силой забрать у нее Карабах. Россия же не станет отстаивать непризнанную республику для Армении, убежден эксперт. Москве ни к чему влезать в конфликт из-за страны, которая на протяжении последних 15 лет активно переориентировалась на Запад.

«Сами заварили кашу — сами и расхлебывайте», — посоветовал Кедми Еревану.

Из-за политики внешней и внутренней переориентации от России к Западу, которую последние 1,5 десятилетия проводили власти Армении, страна ослабла. И за этим ослаблением наблюдал не только Азербайджан, но и стоящая за ним Турция, объяснил политолог. И сейчас, по его словам, настал момент, когда Баку и Анкара приняли решение воспользоваться ситуацией.

Напомним, военный конфликт на границе Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начался утром 27 сентября. Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией, которую оккупировала Армения.

Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в начале боевых действий, а также сообщают о своих успехах и потерях противника. Турция после обострения конфликта встала на сторону Азербайджана. Россия вместе с другими странами призвали обе стороны конфликта остановить кровопролитие.