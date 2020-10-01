Подростки Петербурга устроили драку с применением сигнального пистолета

Компания несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга стала фигурантами уголовного дела о хулиганстве после того, как один из ее членов использовал сигнальный пистолет в потасовке, сообщает пресс-служба МВД по СПБ и Ленинградской области.

Инцидент произошел возле торгового центра улице Ярослава Гашека, когда молодые люди вступили в конфликт с 19-летним парнем. Обеспокоенные местные жители вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, которые доставили подростков в отделение полиции, а после — в местное медицинское учреждение до приезда родителей, пишет издание "Известия".

При себе у подростков обнаружили кастет и балаклаву. Сейчас на вопросы полицейских о действиях задержанных будут отвечать их законные представители.