Борис Корчевников публично подтвердил проблемы со слухом

Телеведущий и актер Борис Корчевников долгое время игнорировал информацию о его проблемах со слухом после операции по удалению опухоли мозга. Но он все же решился рассказать о своем недуге в выпуске "Судьбы человека" с Игорем Крутым.

В эфире передачи композитор стал рассказывать историю своей жизни и в какой-то момент предупредил собеседника, что сейчас будет нецензурное выражение. Корчевников в ответ заявил, что переживать из-за этого бессмысленно, ведь у него все равно проблемы со слухом.

"А я все равно плохо слышу", — успокоил ведущий Игоря Крутого.

О его болезни заговорили в конце августа, когда, по слухам, один из гостей программы пришел в ярость от глухоты Корчевникова и назвал его "инвалидом". Затем еще одна участница шоу заявила, что ведущий зачитывает свои реплики с планшета, так как не слышит своих собеседников. После этого врач-нейрохирург прокомментировал состояние звезды, назвав возможную причину его недуга. По словам специалиста, ведущий мог частично потерять слух из-за рецидива опухоли мозга.

Также в Сети появились версии о том, что Корчевникова сместили с поста ведущего "Прямого эфира" в связи с болезнью, а дорогостоящее лечение сильно ударило по его карману.