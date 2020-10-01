Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уличил блогера Алексея Навального в связях с западными службами. По его мнению, основатель ФБК (признан иноагентом) не возвращается в РФ из-за сотрудничества со спецслужбами Запада.

Блогер Алексей Навальный заявил, что пока не собирается в Россию, поскольку хочет восстановить свое здоровье в Германии. Вячеслав Володин уверен, что он действует в интересах спецслужб Запада.

Корреспонденты Федерального агентства новостей обратили внимание на то, что блогера навещают только самые избранные посетители. В их числе оказались сотрудники ЦРУ. Не исключено, что Алексей Навальный в настоящий момент общается со своими западными кураторами для дальнейшей дестабилизации ситуации в России.