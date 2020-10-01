В Британии рассказали, как бороться с "авторитарными противниками"

Британскому руководству стоит изменить свое мышление в противостоянии с "авторитарными противниками", считает начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер.

"Авторитарные противники" Лондона применяют военные и невоенные методы в стратегическом контексте, в рамках которых отсутствуют различия между миром и войной, приводит РИА Новости слова Картера. По его мнению, в понимании "противников" протекает интенсивная форма конфликта, в частности в политическом русле.

Начальник штаба уверен, что британским властям нужна смена мышления. Согласно концепции сдерживания "авторитарных противников", Картер предложил ведение борьбы "ниже порога войны", а также формировать союзы и усиливать взаимодействие.