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11:45   1 Октября 2020
Армия

В Британии рассказали, как бороться с "авторитарными противниками"

В Британии рассказали, как бороться с "авторитарными противниками"

Британскому руководству стоит изменить свое мышление в противостоянии с "авторитарными противниками", считает начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер.

"Авторитарные противники" Лондона применяют военные и невоенные методы в стратегическом контексте, в рамках которых отсутствуют различия между миром и войной, приводит РИА Новости слова Картера. По его мнению, в понимании "противников" протекает интенсивная форма конфликта, в частности в политическом русле.

Начальник штаба уверен, что британским властям нужна смена мышления. Согласно концепции сдерживания "авторитарных противников", Картер предложил ведение борьбы "ниже порога войны", а также формировать союзы и усиливать взаимодействие.

"Мы должны наметить направление движения от индустриального века платформ к информационному веку систем", — сказал начальник штаба.

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Автор: Борис Нестеров
#лондон #британия #картер

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