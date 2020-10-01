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11:40   1 Октября 2020
Происшествия

Полиция разыскивает основателя "СПИД-инфо" из-за крупного мошенничества

Полиция разыскивает основателя "СПИД-инфо" из-за крупного мошенничества

Основателя газеты "СПИД-инфо" Андрея Манна объявили в международный розыск. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Подозреваемого хотят заочно взять под стражу, сообщает ТАСС.

Полиция разыскивает основателя газеты "СПИД-инфо" Андрея Манна. Мужчина сейчас находится в международном розыске. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Суд рассматривает ходатайство о заочном аресте подозреваемого, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

"Следствие требует избрать Манну меру пресечения в виде заочного заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Андрей Манн известен как основатель газеты "СПИД-инфо" и совладелец компании "Комплексные информационные технологии "Просвещение". В марте прошлого года московский суд признал его банкротом. Также представители прессы сообщали, что он регулярно задерживал зарплату своим подчиненным, а также проделывал финансовые махинации.

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Автор: Василий Пименов
#розыск #мошенничество #полиция #Спид-инфо

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