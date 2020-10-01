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11:40   1 Октября 2020
Общество

Компания РЖД восстановила около 90% отмененных железнодорожных рейсов

Компания РЖД восстановила около 90% отмененных железнодорожных рейсов

Практически 90% отмененных ранее поездов вновь начали курсировать. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров, пишет "Интерфакс".

ОАО "Российские железные дороги" продолжает восстанавливать рейсы в связи с улучшением экономической ситуации в стране. Компания реагирует на пожелания регионов. Граждане путешествуют согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отметил Белозеров.

Глава РЖД напомнил, что весной пассажиропоток снизился на 70%. В условиях закрытых границ с другими странами внутри России отмечается повышенный спрос на пассажирские перевозки. Сейчас организация запустила рейс Москва — Владивосток. Россияне стали больше перемещаться по территории РФ. Из Москвы граждане едут в Брянск, Нижний Новгород и Хабаровск.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поезда #восстановление #ржд

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