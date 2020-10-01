Polskie Radio ставит Польшу в пример ФРГ, от которой зависит судьба «СП-2»

Политика Польши в сфере энергетики сделала ее более безопасной страной, чем Германия. Об этом в эфире Польского Радио заявил министр в канцелярии главы правительства государства, уполномоченный кабинета министров по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По словам министра, будущее газопровода «Северный поток – 2», который в Польше и в ряде других стран считают политическим проектом, зависит от Германии. При этом он подчеркнул, что проект в будущем может быть использован для энергетического шантажа Европы.

Сама Польша, как указал Наимский, проводит перспективную энергетическую политику, которая заключается в диверсификации источников поставок энергоносителей и в инвестициях в инфраструктуру. В частности, по его словам, в 2022 году планируется завершить строительство газопровода Baltic Pipe, а также будут расширены мощности морского терминала в Свиноуйсьце по приему сжиженного газа. Благодаря этому, уверен министр, Польша получит безопасные источники поставок газа, а значит обезопасит себя от энергетического шантажа.

Также Наимский подчеркнул, что в вопросе заморозки строительства «Северного потока – 2» важное значение имеет позиция Соединенных Штатов Америки. Вашингтон ранее пригрозил странам и компаниям, принимающим участие в реализации российского проекта, экстерриториальными санкциями. Недавно глава Госдепартамента США Майк Помпео вновь поднял эту тему, заявив, что Вашингтон планирует создать коалицию для остановки строительства СП-2.

По мнению нынешней администрации США, вторая нитка газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря, создает угрозу для Украины и других транзитных стран, а также увеличивает зависимость Европы от российских энергоносителей.

Однако в Германии уверены, что российский газопровод необходим Европе. При этом пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффан Зайберт на днях выразил сомнение в том, что американские санкции против «Северного потока – 2» соответствуют международному праву.

Напомним, российский газопровод «Северный поток – 2», согласно изначальному плану, должен был быть достроен и введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако этому помешали США, которые пригрозили экономическими санкциями иностранным компаниям, принимающим участие в строительстве. Под давлением Вашингтона швейцарская компания отозвала со строительства в Балтийском море свои суда-трубоукладчики.

Россия в ответ заявила, что в состоянии достроить газопровод своими силами. В настоящее время проект планируется завершить к концу 2020 года.