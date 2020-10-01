Экс-глава Камчатки Машковцев оценил создание «министерства счастья»

На Камчатке появится «министерство счастья», заявил губернатор края Владимир Солодов. Официально ведомство получит название «министерство социального благополучия и семейной политики».

Глава Камчатской области с 2000 по 2007 годы Михаил Машковцев в комментарии «Политике сегодня» заметил, что за красивыми словами должны стоять реальные действия.

«Что касается названия, "министерство счастья", я тоже в этом плане экстремист, и люблю броские названия. Назвать красиво в честь своего вступления в должность — почему бы и нет? Может, это привлечет дополнительных сторонников губернатору», — рассуждает экс-губернатор.

Как отмечается на сайте правительства Камчатского края, Солодов проводит реформу органов власти. По словам губернатора, в регионе нужно уйти от «министерства обиженных и обездоленных». Власти должны заниматься не просто решением проблем, «а тем, чтобы люди были благополучными». Машковцев его мнение разделяет и призывает поскорее заняться реальными социальными вопросами.

«По сути, это министерство социальной защиты, и оно всегда было достаточно хорошо развито на Камчатке. У меня они назывались управления, потому что слишком крупно для 250 тысяч жителей иметь 25 министерств. "Министерство счастья" — красиво звучать будет. А вот поработать, чтобы оно действительно стало министерством, пусть не счастья, а хотя бы благополучия, для очень большого количества нищих и обездоленных камчатцев... Если если у него это получится, то я мысленно пожму ему руку и буду аплодировать. А пока все это — лишь красивые слова».

Отвечая на вопрос о мериле счастья для жителей Камчатки, собеседник «Политики Сегодня» привел цитату. Он также напомнил, что за чертой бедности в регионе находится достаточно весомый процент жителей.

«Советский космонавт написал: "Счастье — это идти к далекой, трудной и, казалось бы, недостижимой цели, и добиться своего". Видите, это слишком слишком сильное слово не только для управления, но и для министерства. Если губернатор добьется благополучия, чтобы люди от одной зарплаты могли дожить до другой, не считая последние копейки, чтобы [могли — прим. ред.] купить кусок хлеба, я буду очень рад. Пока на Камчатке, к сожалению, этого нет. Очень много обездоленных и откровенно нищих», — заключил Машковцев.

Владимир Солодов набрал на сентябрьских выборах губернатора 80,51% голосов и вступил в должность 21 сентября.

Накануне, 30 сентября, он запустил реформу органов исполнительной власти. Так, в Камчатском крае укрупнят пять министерств, шесть органов упразднят, пять переименуют, а два агентства станут министерствами. В крае уже сменились два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства.

Идея «министерства счастья» не нова. Ранее создать в России такое ведомство предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако идея, по ее словам, не прижилась. После этого политик выступила за создание в стране по примеру Великобритании новой должности — министра одиночества.

«Надо [применять — прим. ред.] все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали», — сказала тогда Матвиенко.

Министр счастья есть в Объединенных Арабских Эмиратах. В отличие от задумки чиновников Камчатки, там «минсчастья» имеет статус надведомственной структуры, которая проверяет любое решение властей с точки зрения того, сделает ли оно граждан счастливым. Должность появилась в стране в 2016 году, занимает ее Охуд Аль-Руми, по совместительству — руководитель канцелярии премьер-министра ОАЭ.