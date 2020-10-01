Оперштаб подтвердил 8945 новых случаев коронавируса в России

Общее количество зарегистрированных случаев нового коронавируса в России достигло 1 185 231. За последние сутки положительные результаты тестов подтвердились у 8945 человек, информирует оперативный штаб.

С начала пандемии от осложнений скончался 20 891 пациент, а за сутки зафиксировано 169 летальных исходов. За весь период выздоровели 964 242 человека с COVID-19, и это на 5985 больше, чем оперштаб сообщал накануне. Самая полная и актуальная информация об эпидемиологической ситуации в стране доступна на портале стопкоронавирус.рф.

Представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение, что Россия может выйти на плато по количеству выявленных случаев коронавируса в течение 14 дней, но многое будет зависеть от уровня сознательности граждан, соблюдения ими рекомендованных мер профилактики.