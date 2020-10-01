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11:29   1 Октября 2020
Армия

Путин поздравил российских военных с Днем Сухопутных войск

Путин поздравил российских военных с Днем Сухопутных войск

Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля в четверг, 1 октября.

Глава государства отметил огромную роль российских сухопутных войск в укреплении обороноспособности страны и обеспечении ее безопасности. Отдельную благодарность в поздравлении Путин выразил ветеранам Великой Отечественной войны.

"Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск достойно решает поставленные задачи, приумножает ратные, патриотические традиции своих предшественников, хранит верность долгу, Родине и народу", — сказал он.

День Сухопутных войск ежегодно празднуется в России с 1 октября 2006 года. Дата для праздника выбрана неслучайно. Так, 1 октября 1550 года царь Иван IV Грозный издал указ, который способствовал созданию в России регулярного сухопутного войска — стрелецких полков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #поздравление #сухопутные войска

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